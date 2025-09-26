Convocan a profesionales para ingresar a la Policía Judicial de Córdoba

El Poder Judicial abrió concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de auxiliares en áreas clave de la Dirección General de Policía Judicial. Las inscripciones serán en línea del 1 al 15 de octubre de 2025; la documentación podrá adjuntarse hasta el 22 a las 23:59.

La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba informó que el llamado está orientado a perfiles técnicos y profesionales para la Dirección General de Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal. La postulación se realizará únicamente a través del sitio oficial, en la sección Administración > Concursos.

Entre los perfiles requeridos se destacan:

Licenciatura/Tecnicatura en Fotografía Digital.

Licenciatura/Tecnicatura en Accidentología y Seguridad Vial.

Ingeniería Mecánica, Automotores o Metalurgia.

Ingeniería Eléctrica o Electromecánica.

Ingeniería en Sistemas/Computación (desarrollo de sistemas) o estudiantes con al menos 15 materias aprobadas y examen final en los últimos dos años.

Analista de Sistemas, Sistemas de Computación, Computación, Sitios Web.

Ingeniería en Sistemas, Sistemas de la Información, Informática.

Ingeniero o Técnico Superior en Sonido.

Licenciatura/Técnico Superior en Comunicación Audiovisual, Producción en Medios o Cine-Video-TV.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Secundario con orientación técnica en Mecánica o Automotores.

Quienes estén interesados deberán revisar los Acuerdos de Convocatorias y anexos en el botón “Archivos” de cada concurso dentro del sitio oficial, donde figuran requisitos de admisión y documentación a presentar.

El cronograma establece:

Inscripción online: del 1 al 15 de octubre de 2025.

Carga de documentación: hasta el 22 de octubre de 2025 a las 23:59.

Seguimiento y avisos: en el botón “Novedades” del portal de concursos, que se actualiza los martes y jueves.

La convocatoria aclara que las designaciones se efectuarán según necesidades del servicio y de acuerdo con el orden de mérito resultante. La participación o el resultado del concurso no obligan a la designación, más allá de la cantidad de vacantes.

Las consultas deberán canalizarse exclusivamente por correo electrónico a: [email protected].