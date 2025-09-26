Convocatoria provincial a concursos
Convocan a profesionales para ingresar a la Policía Judicial de Córdoba
El Poder Judicial abrió concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de auxiliares en áreas clave de la Dirección General de Policía Judicial. Las inscripciones serán en línea del 1 al 15 de octubre de 2025; la documentación podrá adjuntarse hasta el 22 a las 23:59.
La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba informó que el llamado está orientado a perfiles técnicos y profesionales para la Dirección General de Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal. La postulación se realizará únicamente a través del sitio oficial, en la sección Administración > Concursos.
Entre los perfiles requeridos se destacan:
- Licenciatura/Tecnicatura en Fotografía Digital.
- Licenciatura/Tecnicatura en Accidentología y Seguridad Vial.
- Ingeniería Mecánica, Automotores o Metalurgia.
- Ingeniería Eléctrica o Electromecánica.
- Ingeniería en Sistemas/Computación (desarrollo de sistemas) o estudiantes con al menos 15 materias aprobadas y examen final en los últimos dos años.
- Analista de Sistemas, Sistemas de Computación, Computación, Sitios Web.
- Ingeniería en Sistemas, Sistemas de la Información, Informática.
- Ingeniero o Técnico Superior en Sonido.
- Licenciatura/Técnico Superior en Comunicación Audiovisual, Producción en Medios o Cine-Video-TV.
- Ingeniería en Telecomunicaciones.
- Secundario con orientación técnica en Mecánica o Automotores.
Quienes estén interesados deberán revisar los Acuerdos de Convocatorias y anexos en el botón “Archivos” de cada concurso dentro del sitio oficial, donde figuran requisitos de admisión y documentación a presentar.
El cronograma establece:
Inscripción online: del 1 al 15 de octubre de 2025.
Carga de documentación: hasta el 22 de octubre de 2025 a las 23:59.
Seguimiento y avisos: en el botón “Novedades” del portal de concursos, que se actualiza los martes y jueves.
La convocatoria aclara que las designaciones se efectuarán según necesidades del servicio y de acuerdo con el orden de mérito resultante. La participación o el resultado del concurso no obligan a la designación, más allá de la cantidad de vacantes.
Las consultas deberán canalizarse exclusivamente por correo electrónico a: [email protected].