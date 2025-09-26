Córdoba y Brasil dialogan sobre comunicación democrática en la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Córdoba, a través de su Secretaría de Comunicación, llevó adelante una jornada de trabajo junto a representantes de la Universidad Blas Pascal y de la Universidad Federal de Santa María (UFSM) de Brasil.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y reflexionar sobre el rol de la comunicación y las relaciones públicas como servicio público y herramienta para fortalecer la democracia.

Participaron del encuentro la secretaria de Comunicación de la Defensoría, Gabriela Pérez Carretta; el director de la Diplomatura en Comunicación Gubernamental de la Universidad Blas Pascal, Marcelo Barrios; y docentes y estudiantes de la UFSM, encabezados por las profesoras Andreia Athaydes y Vera Martinss.

La jornada incluyó charlas, dinámicas y un espacio de intercambio académico, donde se pusieron en común buenas prácticas de comunicación institucional y gubernamental, así como experiencias en formación profesional.

Desde la Defensoría destacaron que promover la comunicación como derecho y servicio público es parte de su tarea cotidiana, y que este tipo de instancias permiten ampliar la mirada en clave regional e internacional.