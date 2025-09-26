Córdoba impulsa la coordinación entre Policía y Justicia con un tablero digital

En el salón azul de la Policía de Córdoba se desarrolló una reunión estratégica entre autoridades policiales y judiciales. El jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, recibió a la Dra. Carolina Granja, en representación del Poder Judicial provincial, con el objetivo de analizar el funcionamiento del nuevo tablero interactivo de la Justicia de Paz.

Esta plataforma digital exhibe en tiempo real la labor de más de 300 juzgados distribuidos en toda Córdoba, lo que permitirá agilizar la comunicación y la coordinación institucional en beneficio de la ciudadanía.

Del encuentro también participaron los tres subjefes de la fuerza, integrantes del Estado Mayor Policial y miembros del Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas del Poder Judicial, responsables del desarrollo y la implementación de la herramienta.