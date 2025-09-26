Córdoba y Panamá avanzan en cooperación económica y cultural

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, mantuvo un encuentro con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, en su despacho del Centro Cívico. Durante la reunión se abordaron diversos temas de interés común y se plantearon proyectos a futuro en materia comercial, empresarial, turística y cultural.

El diálogo entre ambas autoridades se centró en la posibilidad de generar oportunidades de cooperación entre Córdoba y Panamá, fortaleciendo los lazos institucionales y promoviendo iniciativas conjuntas que beneficien a ambos territorios. Calvo y Correa Esquivel destacaron la importancia de ampliar las relaciones bilaterales no solo a nivel gubernamental, sino también con la participación de actores privados y de la sociedad civil.

Uno de los puntos destacados de la conversación fue el “Hub de las Américas”, como se denomina al centro de conexión aérea que opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Esta terminal se ha consolidado como un nodo estratégico para la conectividad aérea de toda la región y fue puesta como ejemplo de infraestructura que facilita el intercambio turístico, cultural y comercial.

La reunión permitió también intercambiar experiencias y analizar posibilidades de inversión y cooperación en proyectos que impulsen el desarrollo productivo y turístico de Córdoba. En este marco, se abrió la puerta a futuras misiones institucionales y empresariales que refuercen el trabajo conjunto.

Acerca del embajador panameño, Juan Luis Correa Esquivel cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado y en medios de comunicación. Ha ocupado cargos como vicepresidente Ejecutivo y gerente general en Ensegundos.com, vicepresidente Corporativo del Grupo WISA y Gerente General y CEO de importantes medios panameños como La Prensa y La Estrella de Panamá. Además, fue miembro y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, lo que le otorga un sólido perfil en el ámbito institucional y comunicacional.