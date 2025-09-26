Cuatro municipios cordobeses compartieron sus experiencias en la Tech Week

El Centro de Convenciones Córdoba fue la sede para una nueva edición del Córdoba Tech Week, un evento organizado por el Cluster Córdoba que cada año se afianza como espacio que reúne a emprendedores, empresas y organizaciones del ámbito local, nacional e internacional para explorar novedades en tecnología y Economía del Conocimiento.

En la segunda jornada, uno de los paneles del escenario principal estuvo destinado a las “Experiencias locales en govtech”, oportunidad en que los intendentes Gustavo Benedetti (Arroyito), Paola Nanini (Colonia Caroya), Sara Majorel (Marcos Juárez) y Sebastián Demarchi (Morteros) compartieron la manera en que las tecnologías digitales se aplica en sus comunidades.

Con la moderación de Gabriel Roberi, secretario de Gobierno Abierto, dependiente del Ministerio de Gobierno, la exposición de los jefes de gobierno tuvo un punto en común: mejorar las prestaciones que ofrecen a sus habitantes.

En el caso de Arroyito, si bien comenzaron a ofrecer la gestión de trámites administrativos a través de opciones digitalizadas, el municipio también priorizó la modernización del sistema de salud local, unificando las bases de datos relacionadas al registro y atención de pacientes.

“A partir de plataformas que nos facilitan el acceso a la cantidad de personas que pasan por nuestro hospital, eso nos permitió comenzar a trabajar sobre el stock de medicamentos, vinculamos los cuatro centros de salud periféricos de la ciudad a través de la historia clínica digital, y con el turnero digital, un facilitador importante para el vecino”, explicó el intendente Gustavo Benedetti.

Desde el departamento Colón, más precisamente desde Colonia Caroya, Paola Nanini explicó la decisión de valerse de la tecnología en acciones que hacen a un gobierno abierto, y cómo de esta forma se “acortan las brechas”.

La intendenta caroyense mencionó dos iniciativas: “Una es el presupuesto participativo para el adulto mayor, que le permite a los vecinos de todas las edades ser parte del gobierno, tomar decisiones. Y lo segundo es que aquellas personas que viven lejos del centro puedan sacar turnos para trámites a través del CIDI”.

En este contexto, Nanini remarcó que en una localidad con un sesenta por ciento de población rural, estas acciones prosperaron porque en paralelo se avanzó con la educación digital.

Similar es el caso de Marcos Juárez, que implementó medidas acordes a la realidad de su comunidad, cuya actividad principal depende de la agricultura y de la agroindustria.

Sara Majorel explicó que “una startup local desarrolló una aplicación, para resolver el tema de las aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de la ciudad. Eso nos permite que el productor cargue el pedido para realizar una aplicación (de fitosanitarios) y, a través de ella los inspectores municipales lo aprueban de acuerdo a la deriva, el viento, las condiciones climáticas, al horario, el barrio cercano, y permitiendo que los vecinos conozcan si se trabaja cumpliendo con la Ley de Ambiente”, remarcó la intendenta marcosjuarense.

A su turno, el intendente Sebastián Demarchi, compartió una de las medidas más innovadoras que su municipio lleva adelante en conjunto con la Cooperativa Morteros.

Se trata de “la automatización de los marcadores de los niveles de agua potable, que no solo nos permite tomar decisiones desde el gobierno municipal o la prestataria del servicio, sino que también cada uno de los usuarios accede a ver en tiempo real cuál es la demanda de consumo y cuáles son las acciones que debe tomar el ciudadano para cuidar el agua potable y el servicio”, mencionó el intendente de Morteros.

Para estos cuatro municipios, el desafío a futuro está motivado en la implementación de más tecnología e innovación que ofrezcan a sus vecinos mayor transparencia, trazabilidad, servicios accesibles y respuestas acordes a sus demandas.