El increíble aparato que llegó a Córdoba para transformar la vida de personas ciegas

El intendente Daniel Passerini encabezó la entrega de 38 dispositivos Prócer 4 a escuelas municipales de Córdoba. Se trata de una herramienta portátil con inteligencia artificial, capaz de leer textos impresos, manuscritos o digitales en español e inglés, describir entornos, responder preguntas y hasta crear narraciones personalizadas para estimular la creatividad.

“Transformar la dificultad en una oportunidad es un desafío que no siempre se puede cumplir, y hoy con orgullo podemos decir que todas nuestras escuelas municipales avanzan hacia la inclusión”, expresó Passerini durante el acto.

El dispositivo incorpora múltiples funciones: carga de textos mediante cámaras y escáner portátil, almacenamiento en la nube, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, además de comandos de voz y botones ergonómicos que simplifican su uso. Entre sus capacidades se destacan la lectura inteligente que resalta información clave, la navegación en tablas, traducciones y la posibilidad de añadir notas de voz.

La secretaria de Educación, Alicia La Terza, subrayó: “No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de garantizar accesibilidad, autonomía y dignidad a nuestros estudiantes. Queremos construir aulas inclusivas y una ciudad que aprende permanentemente”.

El intendente vinculó esta política con la visión de una Córdoba inteligente: “Queremos una ciudad que no solo esté llena de tecnología, sino que tome decisiones inteligentes con igualdad de oportunidades”.

La iniciativa se complementa con capacitaciones docentes para potenciar el uso pedagógico de los dispositivos, consolidando una propuesta integral de inclusión educativa que transforma la experiencia de aprendizaje de alumnos con pérdida de visión o ceguera.