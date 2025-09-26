Estudiantes cordobesas participan del proyecto espacial internacional ShakthiSAT

Un grupo de 19 alumnas de escuelas ProA de Córdoba fue seleccionado para participar en el proyecto internacional ShakthiSAT, impulsado desde India con el objetivo de capacitar a más de 12.000 adolescentes mujeres de 108 países en tecnología espacial. La iniciativa culminará con la elección de una representante por cada nación que colaborará en la construcción de un satélite de la misión Chandrayaan-4, de la Agencia Espacial India (ISRO).

En Argentina, Córdoba encabeza la participación con 19 estudiantes (16 de La Falda, dos de Deán Funes y una de Alta Gracia), lo que representa el 36% del total nacional. La siguen Neuquén (21%) y Santa Fe (16%). En total, 10 provincias argentinas están representadas en la propuesta, que superó ampliamente el cupo inicial de 108 adolescentes por país gracias a que algunas naciones no completaron sus lugares y Space Kidz India permitió ampliar la convocatoria.

La participación cordobesa se originó en los clubes de ciencias, donde docentes alentaron a las estudiantes a sumarse. “Estamos muy ilusionadas de formar parte de este espacio. Es hermoso aprender estos conceptos desde nuestra edad, lo valoramos un montón”, expresó Isabella, alumna de ProA La Falda.

Las jóvenes reciben formación en matemáticas, física y nociones de tecnología espacial, avanzando desde contenidos básicos hasta conocimientos de nivel universitario. El programa combina teoría con el uso de simuladores, y en Córdoba las instituciones ya trabajan con impresión 3D para elaborar modelos prácticos. Se estima que entre octubre y noviembre las alumnas comenzarán a trabajar con prototipos físicos.

Los docentes Luis Siccardi y Cecilia Racca, junto a la astrónoma Mónica Odón del Observatorio de Córdoba, coordinan la iniciativa. Según explicaron, si bien la capacitación exige un gran compromiso extracurricular, las estudiantes y equipos directivos muestran entusiasmo y dedicación. Además, la escuela ProA de La Falda proyecta un encuentro nacional en Córdoba que reúna a todas las participantes argentinas, para que quienes no viajen a India también tengan la experiencia de construir y probar un satélite de manera comunitaria.

El programa ShakthiSAT busca reducir la brecha de género en el sector espacial, donde actualmente solo el 20% de los empleos son ocupados por mujeres. La organización Space Kidz India, que lidera la iniciativa, ya lanzó más de 18 satélites y se ha consolidado como referente en la formación de jóvenes vinculados a la astronomía y la tecnología.