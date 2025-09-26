Inauguran el nuevo edificio judicial de Villa Cura Brochero

El lunes 29 de septiembre, a las 12 horas, se inaugurará el nuevo edificio de la sede judicial de Villa Cura Brochero. La ceremonia será presidida por el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Eugenio Angulo, quien estará acompañado por autoridades provinciales y locales.

Durante el acto se rendirá homenaje al expresidente del TSJ, Carlos Francisco García Allocco (1949–2018), reconocido por su impulso constante para la concreción de este proyecto junto a las autoridades de la región.

La nueva sede se ubica en la intersección de las calles Sabatini y Rita C. de Soria, en un entorno residencial de Villa Cura Brochero. El inmueble tiene una superficie cubierta de 1.050 metros cuadrados y está implantado en un lote de más de 2.000 metros cuadrados.

Su diseño arquitectónico responde a una planta cuadrada con un patio central, lo que permite garantizar iluminación y ventilación natural a todos los ambientes. La distribución en una única planta asegura accesibilidad inmediata y directa a todas las dependencias, facilitando el tránsito interno.

Además, se contempla la posibilidad de ampliar a un segundo nivel en caso de que la demanda judicial en la zona así lo requiera, lo que lo convierte en un edificio moderno y adaptable a las necesidades futuras.