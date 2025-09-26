La Capilla Virgen del Rosario del Milagro celebrará su 3ª Fiesta Patronal

Characato. Con el lema “Profundizar la fe y restaurar la capilla”, la comunidad de la Capilla Virgen del Rosario del Milagro se prepara para vivir una jornada de encuentro, devoción y tradición el próximo domingo 5 de octubre, en el paraje ubicado sobre la Ruta S304, frente a la Estancia de Characato, departamento Cruz del Eje (Córdoba).

La celebración marcará la 3ª Fiesta Patronal desde la fundación de la capilla en 1895, y reunirá a vecinos, peregrinos y visitantes en un programa que combina liturgia, manifestaciones populares y música folklórica.



Cronograma de actividades



11:00 hs: Santa Misa

12:00 hs: Procesión

13:00 hs: Desfile Gaucho

14:00 hs: Almuerzo criollo

A lo largo de la tarde, la festividad continuará con un espectáculo folklórico que contará con la participación de destacados artistas:

Riendas Sueltas

Arisco Bagual

La Litería

El acompañamiento musical promete darle un marco festivo y popular a una jornada que busca, además de revalorizar la fe, sumar esfuerzos comunitarios para la restauración de la histórica capilla.

La entrada es libre y gratuita, y los organizadores también ofrecen la posibilidad de alquilar stands para quienes deseen sumarse con propuestas gastronómicas y artesanales. Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 351-24-74-130.

De esta manera, la comunidad reafirma su compromiso con la fe, la cultura y la preservación de su patrimonio religioso, invitando a todos a compartir una fiesta que une historia, devoción y tradición criolla.

