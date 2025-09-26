Llaryora cerró su gira europea con reuniones estratégicas en Luxemburgo y con el Banco Europeo de Inversiones

El gobernador Martín Llaryora concluyó este viernes su agenda internacional en Europa, tras una gira que lo llevó por Londres, Bruselas y Luxemburgo. El mandatario mantuvo encuentros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con el ministro de Finanzas luxemburgués, Gilles Roth, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de financiamiento y posicionar a Córdoba en el escenario global.

Durante la reunión con el BEI, Llaryora, acompañado por el ministro de Economía, Guillermo Acosta, presentó el perfil productivo, institucional y financiero de la Provincia. Destacó la solidez fiscal alcanzada, el portafolio de proyectos de infraestructura en marcha y la diversificación económica de Córdoba, respaldada por inversiones en autopistas, gasoductos troncales, redes eléctricas, agua potable y conectividad aérea y digital.

El gobernador subrayó además la importancia de la agroindustria, la metalmecánica, las universidades y la economía del conocimiento, sectores que consolidan a Córdoba como uno de los polos productivos y tecnológicos más dinámicos de América Latina.

Por su parte, el BEI manifestó interés en profundizar su presencia en la región y avanzar en proyectos conjuntos, en especial vinculados a infraestructura social y acceso al agua potable.

Más tarde, Llaryora y Acosta fueron recibidos por el ministro de Finanzas de Luxemburgo, Gilles Roth, quien además preside la Bolsa de Luxemburgo. El funcionario europeo destacó la relevancia institucional de la visita y la importancia de que Córdoba se proyecte en la plaza financiera internacional. También expresó la voluntad de posicionar a Luxemburgo como socio estratégico de la Provincia, acercando nuevos inversores y apoyando futuras iniciativas de financiamiento.

Con estas reuniones, la Provincia de Córdoba cerró una gira europea que consolidó vínculos financieros e institucionales de alto nivel, reafirmando la estrategia de atraer inversiones, diversificar la matriz productiva y proyectarse como un actor confiable en los mercados globales.