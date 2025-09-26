Más de 400 estudiantes y docentes participaron en la Feria Provincial de Ciencias

Córdoba apuesta a la innovación educativa
Más de 400 estudiantes y docentes participaron en la Feria Provincial de CienciasSe presentaron 128 proyectos y quedaron seleccionados los 18 que representarán a Córdoba en la instancia nacional de este 2025.
El pasado 23 de septiembre se desarrolló en Córdoba la instancia provincial de la 57.° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”. El encuentro reunió a más de 400 participantes —entre estudiantes y docentes— de los distintos niveles y modalidades educativas.
La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, tuvo como sedes al Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar y al Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP). Allí se presentaron 128 proyectos previamente distinguidos en instancias departamentales y regionales: 64 fueron expuestos de manera presencial y 64 en modalidad virtual, todos evaluados por un equipo de especialistas.
Además de las exposiciones, la jornada incluyó talleres a cargo de investigadores del CONICET, muestras interactivas, recorridos y propuestas artísticas en espacios como el Centro de Interpretación Científica de Plaza Cielo Tierra.
Voces oficiales
La vicegobernadora Myriam Prunotto resaltó: “Este es el fruto del trabajo de estudiantes, docentes, directivos, supervisores, equipos y familias que acompañan los procesos educativos día a día. Le ponen alas a la imaginación y la creatividad haciendo ciencias, utilizando la tecnología, involucrando las matemáticas, las artes y el movimiento en clave de innovación”.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, agregó: “La Feria de Ciencias refleja lo mejor de nuestra escuela: estudiantes y docentes investigando, creando y compartiendo saberes. Cada proyecto demuestra que el futuro de Córdoba se construye con innovación, trabajo colaborativo y la convicción de que la educación es el motor de una sociedad más justa”.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, sostuvo: “La Feria de Ciencias es también un puente hacia la producción y el desarrollo: cada idea innovadora que nace en nuestras escuelas puede transformarse en conocimiento aplicado y en soluciones concretas”.
Rumbo a la instancia nacional
El cierre de la jornada estuvo marcado por el anuncio de los 18 proyectos que representarán a Córdoba en la Feria Nacional de Ciencias, en distintas sedes del país:
Eje Matemática: 1 al 3 de octubre, Posadas (Misiones).
Eje Artes: 6 al 8 de octubre, Posadas (Misiones).
Eje Ciencias: 29 al 31 de octubre, Cafayate (Salta).
Eje Tecnología e Ingeniería: 18 al 20 de noviembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con este resultado, Córdoba reafirma su apuesta por una educación innovadora y participativa, que conecta a las aulas con el conocimiento científico, tecnológico y cultural del país.