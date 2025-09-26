Presentarán “No bombardeen Alta Gracia”: a 70 años del golpe de Estado

Alta Gracia. Este sábado 27 en las instalaciones del centro vecinal de Barrio Liniers de Alta Gracia, se dará una charla titulada “No bombardeen Alta Gracia”, a cargo de los investigadores Luis Rosanova y Laura Valdemarca, quienes llevan adelante un trabajo de reconstrucción histórica sobre lo ocurrido en la ciudad durante el golpe de Estado de 1955.

En diálogo con AGNoticias, la historiadora Valdemarca explicó: “Luis y yo, a raíz de los impactos de bala que todavía se ven en el viejo Hotel Plaza —donde hoy funciona la feria feminista los viernes—, nos pusimos a reconstruir lo que había ocurrido en Alta Gracia durante aquellos días de septiembre”.

Según señaló, la ciudad tuvo un rol central: “Alta Gracia fue sede provisoria del gobierno provincial, ya que el gobernador, amenazado de muerte, se trasladó aquí para reorganizar la defensa”. La población, entretanto, vivía bajo un clima de miedo.

Valdemarca relató que “la ciudad estuvo bajo amenaza de bombardeos, se decretó el toque de queda y mucha gente escapaba hacia lo que hoy es barrio Liniers y la zona del Tiro Federal, buscando refugio”. Familias enteras caminaban envueltas en frazadas, llevando lo mínimo indispensable. Incluso, la sirena de los bomberos alertaba sobre posibles ataques aéreos, como los que ya habían ocurrido en Córdoba, Mar del Plata y Ensenada.

El trabajo de Rosanova y Valdemarca busca, más allá de los hechos políticos y militares, recuperar la vida cotidiana: “Queremos mostrar cómo lo vivió la población, qué recuerdan quienes lo atravesaron y cómo se transformó la vida en Alta Gracia antes y después del golpe”, señaló la investigadora.

La actividad es abierta a todo público y no tiene restricciones, aunque se solicita comunicarse previamente al teléfono difundido por la organización: 3547573114.

