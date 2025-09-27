San Jerónimo Dei: una celebración del humor gráfico con mirada cordobesa

El humor gráfico vuelve a poner a Córdoba en el centro de la escena nacional con San Jerónimo Dei, la muestra y ciclo que celebra la tradición del humor cordobés y que este año llega a su sexta edición. La programación arranca el lunes 29 de septiembre a las 18:30 con la charla San Jerónimo Dei: humor gráfico con mirada cordobesa, en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40), y continúa el martes 30 desde las 10 con la apertura de la exposición en el Mercado Norte (Oncativo 50).

La charla reunirá a referentes del humor local: Hugo Catalán, Sergio Más, Adrián Palmas, Pablo Díaz y Lucho Luna —miembros de “La Mesa de los Salames”— quienes repasarán la historia del festival, compartirán anécdotas y debatirán sobre los caminos actuales del humor gráfico a nivel nacional. Además, la edición 2025 incluye un homenaje a la revista Hortensia, con la participación de varios de sus hacedores.

La muestra del Mercado Norte, que se extiende por una galería de una cuadra, fue diseñada como una gran feria al aire libre: más de 70 artistas expondrán viñetas y piezas gráficas a todo color desde el 30 de septiembre y hasta finales de octubre, y la organización editó un libro impreso con todas las obras participantes. Según los organizadores, San Jerónimo Dei es hoy la muestra de humor gráfico más grande del país.

La propuesta combina el humor con la tonada local y un espíritu festivo: se anuncia además la presencia de actividades paralelas, charlas y la posibilidad de encuentros con autores. La actividad fue declarada de interés cultural y mantiene entrada libre y gratuita para todo público.

Qué hay que saber

Qué: Charla inaugural y apertura de la muestra colectiva de humor gráfico (homenaje a Hortensia).

Cuándo: Lunes 29/9, 18:30 (charla). Martes 30/9, desde las 10 (muestra). Exposición abierta hasta finales de octubre.

Dónde: Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) / Mercado Norte (Oncativo 50).

Entrada: libre y gratuita.

Participantes destacados: Hugo Catalán, Sergio Más, Adrián Palmas, Pablo Díaz, Lucho Luna; más de 70 artistas; homenajeados de la revista Hortensia.

Material editorial: libro impreso a todo color con las obras participantes.