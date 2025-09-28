Córdoba colapsada por más de 1.400 emergencias tras el viento

Durante las últimas 48 horas, la ciudad de Córdoba se vio afectada por fuertes vientos que generaron múltiples incidentes y una alta demanda de asistencia municipal.

Desde Defensa Civil informaron que se recibieron 1.415 comunicaciones de vecinos a través de la línea de emergencias 103. De ese total, 488 llamados estuvieron vinculados a situaciones con árboles, 154 a postes por caer y 138 a postes ya caídos.

El resto de los reportes se relacionó con ramas caídas o en riesgo de caída, además de inconvenientes con cables eléctricos, alumbrado público y otros daños ocasionados por el temporal.

Las autoridades recordaron que el servicio de atención a emergencias se encuentra disponible las 24 horas para brindar asistencia ante este tipo de situaciones.