Bialet Massé también mostró sus atractivos en la FIT 2025

La Municipalidad de Bialet Massé participó este fin de semana en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, el evento más importante del sector en América Latina. La ciudad mostró todo el potencial como destino turístico.

La ocasión sirvió además para la presentación de la segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas y sumó la participación del Indio Lucio Rojas. Además, se promocionaron las diferentes actividades previstas para la temporada 2025/2026.

La calidad de Bialet Massé se apoderó del predio de La Rural y las propuestas llamaron la atención de los operadores más importantes de la región, de cara a los meses más movidos del año.