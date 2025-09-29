Capilla del Monte: preparan un conversatorio sobre “una vejez activa y respetada”

Capilla del Monte. Desde el municipio de Capilla del Monte informaron que se prepara en la Sede Regional Bernardo Houssay de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) un conversatorio para “Una vejez activa y respetada”.

El Programa Bien-Estar de la Universidad Provincial de Córdoba llevará a cabo este conversatorio el lunes 6 de octubre a las 15 horas, en la Sala Poeta Lugones, ubicada en Deán Funes 526, Capilla del Monte. Esta iniciativa, que depende del programa universitario para personas mayores, continúa con el ciclo de encuentros en las sedes regionales.

En las ediciones previas realizadas en otras sedes de la UPC, las actividades contaron con una amplia convocatoria, reuniendo a integrantes de asociaciones y centros de jubilados, docentes, estudiantes, familias, autoridades y público general interesado en la temática.

Invita: UPC – Sede Regional Bernardo Houssay, Capilla del Monte.

