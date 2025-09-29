Historiadores reflexionaron en Oncativo sobre caminos, pueblos y ciudades

Oncativo. Con una destacada organización, el pasado viernes y sábado historiadores del país y principalmente de la provincia de Córdoba se dieron cita en Oncativo, localidad que por dos días fue sede del XII Congreso de la Caminería Histórica. El acto inaugural estuvo a cargo del intendente Nicolás Ariel Filoni, quien tras dar la bienvenida a los presentes se dirigió a unos 50 estudiantes de diversos institutos locales, señalando la importancia de Oncativo en la historia grande de la República Argentina.

Minutos más tarde, el Magister Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y la impulsora para que este congreso se llevara a cabo este 2025 en Oncativo, la actual directora de Cultura, Juventud, Turismo, Deporte y Recreación local, Marina Perassi, le dieron paso a las conferencias extraordinarias y a las ponencias programadas.

Ana María Martínez de Sánchez, integrante de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, ofreció una conferencia sobre “Medio ambiente y poblamiento. Pueblos y caminos en los virreinatos americanos”. A ella le siguieron ponencias sobre la Ruta del Carbón en Santa Cruz, la Córdoba contemporánea de gobiernos de facto, los orígenes de La Cumbre, el rosismo en Córdoba, los caminos de Traslasierra, el paso de los Césares, la coyuntura de Ucacha en los años 20, Isla Verde y la llegada del ferrocarril, entre otros temas.

San Luis presente

El cierre de la jornada del viernes estuvo a cargo del licenciado Guillermo Fabián Genini, profesor de la Universidad Nacional de San Luis, quien disertó sobre “Por los caminos de Santos Ortiz: la defensa del territorio de San Luis 1820-1821”. Genini es uno de los historiadores más destacados de la provincia cuyana.

Jornada del sábado

La segunda jornada abrió con ponencias sobre Cruz Alta, Villa del Rosario, Sinsacate, Talita (San Luis), comunicaciones mediterráneas y el Titanic, la ribera de Quilmes, entre otros temas.

En tanto, Marcelo Guardatti brindó una conferencia magistral sobre “Violencia y represión política en el interior de Córdoba (1970-1983): un análisis desde la geografía crítica de la Ruta Nacional N° 9”.

