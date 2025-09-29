Huerta Grande: funcionarios se capacitaron sobre seguridad en Alta Gracia

Huerta Grande. El pasado viernes, el coordinador de Guardia Local y Prevención Vecinal de Huerta Grande, Sebastián Flores, estuvo en una capacitación de "Ojos en alerta" en la ciudad de Alta Gracia. Allí se trabajó y dialogó sobre distintas problemáticas y puesta en marcha de este programa.

Estuvieron presentes autoridades municipales de distintos puntos de la Provincia: Santiago Armando, de la Secretaría de Prevención y Coordinación del Ministerio de Seguridad de Córdoba, e Ignacio Salaverri, capacitador del programa "Ojos en Alerta".

