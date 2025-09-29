La capacidad de atención en puestos de verificación vehicular aumentó un 457%

Córdoba. La Policía de la Provincia, junto al Ministerio de Seguridad, informó que desde el lunes 1° de septiembre se implementaron cambios en los puestos de verificación vehicular que permitieron incrementar de manera significativa la capacidad de atención.

Los puestos n.°1 (Yavi 4100, barrio Las Palmas) y n.°2 (Julio de Vedia 3250, barrio Patricios) ampliaron su horario de atención de 7 a 20 horas, reforzaron su personal y sumaron recursos técnicos. Estas medidas permitieron que la cantidad de vehículos verificados por día se eleve a un promedio de 494 unidades, frente a las 108 que se realizaban previamente, lo que representa un crecimiento del 457%**.

Otro de los avances se registró en el sistema de turnos digitales. Antes de las modificaciones, las demoras podían llegar hasta los 40 días, mientras que actualmente los turnos tienen una espera máxima de 48 horas, dependiendo de la demanda.

Nuevas disposiciones en Capital e interior

Las autoridades también comunicaron nuevas reglas para optimizar el servicio:

* La verificación solo se realiza en puestos oficiales, salvo excepciones (vehículos siniestrados con informe técnico y fotográfico, depósitos judiciales, maquinaria vial y agrícola).

* Se eliminó la posibilidad de gestionar turnos simultáneos desde un mismo CUIL. A partir de ahora: **“un CUIL, un turno”**.

* El pago de la tasa debe efectuarse como máximo una hora después de solicitar el turno. Pasado ese tiempo, el turno queda liberado para otro solicitante.

* Se eliminó la modalidad **“Verificación Express”** del turnero digital.

Con estas medidas, la Provincia busca mejorar la capacidad operativa, reducir las demoras y ofrecer un servicio más ágil y eficiente para los usuarios.



