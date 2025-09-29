La Falda conmemora el Día Mundial del Corazón con actividades saludables

La Falda. En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre, la ciudad de La Falda llevará adelante una jornada especial bajo el lema “Un latido cuenta”. La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular a través de la actividad física y los hábitos saludables.

El evento se desarrollará este lunes 29 de septiembre a las 15 horas, en el escenario principal de Avenida Edén. La propuesta incluye una caminata serrana, una bicicleteada y una competencia de running de 9 kilómetros, pensadas para que vecinos y visitantes puedan sumarse según sus intereses y posibilidades.

Con esta campaña, La Falda se suma a las acciones globales promovidas por la Federación Mundial del Corazón y la Organización Mundial de la Salud, que cada año recuerdan que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, pero que pueden prevenirse con hábitos saludables.

Desde la organización destacaron que la actividad no solo tiene un fin deportivo, sino también educativo y comunitario: “Cada latido cuenta y cada acción por nuestra salud también”.

La jornada es gratuita y abierta a todo público, reforzando el compromiso de la ciudad con la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad.

