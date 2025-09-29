Valle Hermoso: Spadoni dialogó con vecinos del barrio Monte Olivo

Valle Hermoso. El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, junto a funcionarios municipales recorrieron las calles y alrededores del barrio Monte Olivo para dialogar con los vecinos, relevar sus necesidades y proyectar obras que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

"Con los datos obtenidos, se trabajará la semana entrante en las tareas acordadas con los mismos. Esta acción continuará con el resto de los sectores de nuestra localidad para generar acciones en base a las necesidades puntuales de los vecinos", destacó Spadoni.

