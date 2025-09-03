Córdoba avanza con la modernización eléctrica en Las Varas y Saturnino María Laspiur

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba rubricó un acuerdo con las municipalidades y cooperativas eléctricas de Las Varas y Saturnino María Laspiur para construir una nueva línea de media tensión. La obra reemplazará la infraestructura actual de 13,2 kV, que presenta caídas de tensión y dificultades de mantenimiento, con 6 kilómetros de cable subterráneo de 33 kV.

Inversión y financiamiento

La obra demandará una inversión total de 1.262 millones de pesos y será financiada con recursos del FODEP (Fondo para el Desarrollo Energético Provincial), conformado por aportes de todos los usuarios del servicio eléctrico de Córdoba. Se estima que beneficiará directamente a 2.822 habitantes de Las Varas y 3.043 de Saturnino María Laspiur.

Tecnología de última generación

La línea incluirá reguladores de tensión que reducirán la caída de tensión del 8,7% al 0,2% y aumentarán la capacidad disponible de 2.000 kVA a 3.300 kVA. Además, los cables subterráneos garantizarán mayor confiabilidad, minimizando interrupciones y riesgos eléctricos.

Plan a largo plazo

En 2027 se prevé la segunda etapa del proyecto, que elevará la potencia total a 33 kV e instalará subestaciones compactas con tecnología de redes inteligentes en Las Varas y Saturnino María Laspiur, permitiendo teleoperación y monitoreo remoto.

Compromiso con el desarrollo del interior

El secretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, aseguró que “con esta obra se aumenta tres veces la oferta eléctrica y la potencia disponible, mejorando la calidad del servicio”. Por su parte, los intendentes de Las Varas y Saturnino María Laspiur destacaron la relevancia del proyecto para fortalecer a sus comunidades.

"Conectamos al interior del interior e iluminamos futuro", concluyó Turletto, ratificando la apuesta del Gobierno provincial por el desarrollo del interior cordobés.