Debate, ajedrez y feria educativa en el encuentro provincial de estudiantes

Más de 600 jóvenes de distintos puntos de la provincia se reunieron en la ciudad de Córdoba para el 2° Foro Provincial de Estudiantes Secundarios, un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva que busca promover la participación democrática en las escuelas.

El evento, organizado por el Ministerio de Educación de la Provincia a través de la Dirección General de Bienestar Educativo, se desarrolló en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP). A lo largo de la jornada se realizaron rondas temáticas de debate, intervenciones artísticas y culturales, una feria educativa con stands informativos y la exposición de propuestas universitarias.

Paralelamente se disputó el 1° Torneo Provincial de Ajedrez Escolar, que destacó la importancia del pensamiento estratégico y la sana competencia, y sesionó la Mesa Provincial de Centros de Estudiantes, consolidando sus redes de representación.

“Hoy nos encontramos con más de 600 jóvenes de todo el territorio provincial que vienen trabajando a lo largo del año, pensando en las problemáticas de sus comunidades y en el desarrollo de proyectos educativos en nuestras escuelas”, señaló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

En la misma línea, Claudia Maine, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, afirmó: “Los jóvenes tienen derecho a opinar, a proponer y a ser escuchados”. Y Juan José Castellano, director general de Bienestar Educativo, valoró: “Si los adultos estamos atentos, sus planteos nos muestran miradas diferentes y muy valiosas sobre los temas que los preocupan”.

La jornada culminó con la premiación a los ganadores del torneo y la socialización de las principales conclusiones del foro, en un cierre que reforzó el protagonismo juvenil en la construcción de ciudadanía.