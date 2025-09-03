Defensoría del Pueblo cordobesa participó en encuentro internacional de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo de Córdoba estuvo presente en la primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos que se realizó en El Salvador, organizada por la Federación Iberoamericana del Ombusperson (FIO).

El evento reunió por primera vez a redes institucionales de defensa de los derechos humanos de todos los continentes, en un espacio orientado a fortalecer la democracia y consolidar diálogos mundiales en torno a la protección de derechos civiles.

En representación de Córdoba participaron el defensor adjunto, Carlos Galoppo, y la secretaria de Comunicación, Gabriela Pérez Carretta. Durante la actividad, Galoppo fue distinguido como “Visita Honorable” por la Alcaldía de San Salvador Centro y el Honorable Concejo Municipal.

Desde la Defensoría cordobesa se destacó la invitación recibida a través de la presidenta de la FIO, Raquel de Guevara, y se valoró la importancia de que la provincia integre espacios de debate internacional donde se diseñan acciones conjuntas para la promoción y defensa de los derechos humanos.