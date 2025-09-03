Difunden el orden de mérito definitivo para vacantes en Córdoba

El Consejo de la Magistratura de Córdoba publicó el orden de mérito definitivo para la cobertura de cargos vacantes en las fiscalías de instrucción de la ciudad de Córdoba. La resolución quedó formalizada en el Acuerdo n.° 50 bis, firmado por la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati, junto a los consejeros Julián López, Héctor René David, Facundo Torres Lima, Luis Nassiz, Marcelo Ramognino, María Recanatti Núñez Zurita y Darío Tello.

La nómina se elaboró tras finalizar todas las etapas del concurso: primero la evaluación de antecedentes, luego las entrevistas personales y finalmente la corrección de las pruebas escritas de los concursantes.

En total, 14 participantes alcanzaron una calificación final superior a los 70 puntos, entre ellos Alejandro Ernesto Smith (85,47), Paula del Luján Bruera (85,06) y Federico Rivas (80,50), quienes ocuparon los primeros tres lugares del listado.

El orden de mérito completo quedó conformado de la siguiente manera:

Alejandro Ernesto Smith – 85,47

Paula del Luján Bruera – 85,06

Federico Rivas – 80,50

María Florencia Matterson – 80,25

María Pía Mazzota – 80,17

Matías Sebastián Busquetz – 79,69

Alberto Rodolfo Falcon – 78,03

Mónica Cecilia Barbero – 77,56

Helio Santiago Olmos – 75,15

Esilda María Archilla Funes – 74,27

Claudia Alejandra Romero – 73,47

Esteban Grand Grundy – 72,83

Griselda Narvaez – 72,45

Natalia Stefanía Luna Jabase – 71,67