El Kempes abrió las Olimpiadas de la Hermandad Malvinera con más de 300 veteranos

Con un acto inaugural en el campo principal del estadio Mario Alberto Kempes, quedó oficialmente abierta una nueva edición de las Olimpiadas de la Hermandad Malvinera. El evento, que se desarrollará hasta el 5 de septiembre en el Polo Deportivo Kempes y en Santa María de Punilla, reúne a más de 300 veteranos de guerra de distintas provincias del país.

Organizadas por la Agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas y Atlántico Sur “Casa del Veterano de Guerra de la Provincia”, y con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, las jornadas combinan deporte, cultura y memoria.

Durante cuatro días, las 20 delegaciones participantes competirán en disciplinas como fútbol, vóley, básquet, tenis y un campeonato de penales, en un marco de camaradería y reencuentro.

Luis Calvimonte, vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, destacó: “Es un honor recibir a quienes han hecho tanto por el país. Este encuentro une más allá del deporte”. Por su parte, Roberto Altamira, presidente de la agrupación organizadora, subrayó: “El deporte es una excusa para reencontrarnos y compartir vivencias, incluso con compañeros que no se veían desde hace más de 40 años”.

Las Olimpiadas de la Hermandad Malvinera se consolidan así como un espacio de integración que trasciende lo deportivo, reafirmando la memoria colectiva y la identidad nacional.