Estudiantes cordobeses competirán en la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar

Un grupo de 27 estudiantes de primaria y secundaria representará a Córdoba en la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar, que se desarrollará en San Fernando del Valle de Catamarca del 23 al 26 de septiembre.

El certamen tiene como propósito potenciar la capacidad de resolución de problemas matemáticos complejos, fomentando el razonamiento lógico, la creatividad y la búsqueda de soluciones novedosas.

Córdoba, presente con talento joven

Los alumnos cordobeses que participarán en la competencia provienen de distintos municipios y comunas de la provincia, y lograron su lugar en el encuentro internacional tras destacarse en la Olimpiada Cordobesa de Matemática, de la que participaron más de 60.000 estudiantes.

Además de Córdoba, la Olimpiada Atacalar reunirá a representantes de la Tercera Región de Chile (Chañaral, Copiapó y Huasco) y de las provincias argentinas de Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Orgullo educativo

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó: “Estamos orgullosos de los más de 60.000 estudiantes que, junto a sus docentes y escuelas, participaron de la Olimpiada Cordobesa y más aún de quienes nos representarán en un evento internacional”.

En la misma línea, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, destacó que la experiencia será “otra posibilidad de continuar aprendiendo, luego de participar en las diferentes instancias de la Olimpiada Cordobesa”.

Por su parte, Laura Vélez, integrante del equipo técnico de matemática, remarcó “la preparación y dedicación que mostraron los estudiantes que participaron en el certamen provincial”.

Los representantes cordobeses

En nivel primario, los estudiantes seleccionados son:

Felipe Rafael Battán (La Francia)

Tiago Lautaro Novas Bajales (Córdoba)

Emma Picco (General Cabrera)

Bautista Fava (Los Surgentes)

Benito Rovera (Córdoba)

Bruno Sivieri (Colonia Caroya)

Galo Libsfrant (Alta Gracia)

Sebastián Nahuel Pérez (Villa Parque Siquiman)

Francisco Sarandon Acosta (Serrano)

En nivel secundario:

Leyría Serena Arange (Mina Clavero)

Ticiano Bolognani (San Basilio)

Antonela Martín (Santa Eufemia)

Aitor Balocco Elizagaray (Villa María)

Belén Budini (Vicuña Mackenna)

José Manuel Ferradas Bergalla (Villa Dolores)

Mirko López Carballo Cahuiñ (Villa Las Rosas)

Carola Taraborrelli (Arias)

Nehuen Villanueva (Río Cuarto)

Lourdes Magalí Bustos (Río Cuarto)

Lautaro Cioccio Buffa (Huinca Renancó)

Máximo Ricardo Gómez (Córdoba)

Santiago Cámpora (Villa María)

Tomás José Carabolante (San Francisco)

Sebastián Schroeter (Córdoba)

Amadeus Fonti Zak (Córdoba)

Esteban Kim (Córdoba)

Javier Martín Lorenzo (Córdoba)

“Los aprendizajes importan”

Para cerrar, el ministro Ferreyra remarcó: “El compromiso con la alfabetización en Córdoba no para. Generamos a diario distintas instancias para que los estudiantes afiancen la matemática: más horas, desafíos, olimpiadas, ferias, encuentros. Todos somos protagonistas de los procesos de mejora. En la provincia los aprendizajes importan”.