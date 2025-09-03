Ilustrazo: el festival que celebra la ilustración cordobesa vuelve con todo

Este sábado desde las 16 horas, el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) será sede de la segunda edición del Ilustrazo, un festival dedicado íntegramente a la ilustración que busca consolidarse como punto de encuentro entre artistas, editoriales, proyectos gráficos y el público en general.

La propuesta contará con más de 30 stands de editoriales e ilustradores y se plantea como un espacio de intercambio creativo con entrada libre y gratuita. Además, la grilla incluirá talleres gratuitos de cupo limitado, orientados a distintos públicos y niveles de experiencia.

Entre ellos, Carla Rubiolo coordinará el espacio “3, 2, 1 ¡a ilustrar!”, dirigido a niños de entre 8 y 10 años, donde podrán crear personajes fantásticos a partir de técnicas de collage y dibujo. Por su parte, Lucre Romero dictará el taller “El sello es un gran plan”, pensado para adolescentes desde los 15 años, con una propuesta experimental que introduce al mundo de la ilustración a través de los sellos como recurso gráfico.

El festival abordará el rol de la ilustración en industrias como la editorial, textil, de videojuegos y animación. Con esta segunda edición, la iniciativa busca fortalecer la comunidad ilustradora cordobesa y reafirmar el valor cultural y económico de la disciplina.