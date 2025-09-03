La capital recibió mochilas pulverizadoras e insumos para el control del mosquito

La ciudad de Córdoba reforzará las acciones de prevención y control del dengue con nuevo equipamiento entregado por el Gobierno de la Provincia.

El acto se llevó a cabo este miércoles con la presencia del intendente Daniel Passerini y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, quienes oficializaron la entrega de 50 mochilas pulverizadoras con motor a explosión y 50 litros de insecticida de amplio espectro (Depe), con una inversión de $67 millones.

Passerini recordó el trabajo realizado el año pasado en toda el área metropolitana y señaló: “Vamos a involucrar más sectores de manera coordinada para que menos personas tengan que pasar por el sistema de salud”. También criticó la situación económica nacional y remarcó que “la salud pública no es solo necesaria, es imprescindible”.

Por su parte, Pieckenstainer destacó que la Municipalidad de Córdoba fue uno de los distritos con menor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes en comparación al año anterior. “Hoy estamos de nuevo fortaleciendo esta relación entre el Ministerio y la Intendencia, trabajando y colaborando”, sostuvo.

Con el nuevo equipamiento, se profundizarán los operativos de bloqueo de foco tanto en espacios públicos como en domicilios, buscando atacar de manera integral al mosquito transmisor del virus.

Del encuentro participaron funcionarios provinciales y municipales vinculados a la salud y a la prevención epidemiológica.