La Patrulla Ambiental cumplió 33 años y lo festejó en La Carbonada

En la localidad de La Carbonada se celebró el aniversario número 33 de la División Patrulla Ambiental y el tercero de los Departamentos Cinturones Verdes Norte y Sur, dependencias que forman parte de la Dirección General de Patrulla Rural.

Estas áreas desarrollan tareas de patrullaje inteligente, acompañamiento a productores rurales, asistencia en escuelas y preservación del patrimonio natural de la provincia.

El acto fue encabezado por el jefe de Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez, junto a los subjefes Marcelo Marín y Antonio Urquiza. También participaron el director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez; el director general de Patrulla Rural, Jorge Funes; intendentes de la región, familiares y otras autoridades.