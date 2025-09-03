La provincia proyecta plantar 100 mil árboles nativos este año

El Gobierno de Córdoba puso en marcha la campaña de forestación 2025 con la plantación de 300 árboles nativos en la ciudad de Río Tercero. La acción, realizada en coincidencia con el Día Nacional del Árbol, contó con la colaboración de la Fábrica Militar local y marcó el inicio de un programa que prevé la distribución de 100 mil ejemplares en toda la provincia durante este año.

Además de los árboles, se entregan semillas de especies leñosas nativas a instituciones participantes, con el objetivo de que puedan reproducirlas en sus instalaciones. El Ministerio de Bioagroindustria provee los ejemplares, los protectores y el asesoramiento técnico necesario para garantizar la correcta plantación, además de instancias de acompañamiento y evaluación.

La iniciativa se enmarca en la Ley Agroforestal Provincial N.º 10.467 y se apoya en programas como Gen Nativo —con capacidad de germinar entre 10 mil y 30 mil ejemplares por mes—, la Red de Ensayos Forestales para la Restauración de Agroecosistemas, que ya suma 15 mil árboles en 25 sitios, y la Red de Viveros Forestales, que reúne a más de 15 instituciones respaldadas por el Banco de Semillas.

En 2024 se habían distribuido 50 mil árboles entre instituciones públicas y productores privados. Para este año, el desafío es duplicar esa cifra a través de proyectos forestales asociativos y nuevas estrategias de alcance territorial.

Del acto participaron el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda, autoridades de la Fábrica Militar, docentes y estudiantes, un grupo Scout y los integrantes del proyecto «Plantas para las plantas».