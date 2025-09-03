Oliva: Avanza una obra clave para mitigar inundaciones

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza con la obra de canal de saneamiento y sistematización de la cuenca oeste y sur de Oliva, en el departamento Tercero Arriba.

La obra, que ya cuenta con un avance del 55 por ciento, tiene como objetivo el ordenamiento hídrico de la cuenca, con el fin de proteger a la ciudad de Oliva y su infraestructura.

Así también, permitirá atenuar el impacto de los anegamientos que afectan a la producción agrícola y la infraestructura vial.

En detalle, se trata de una intervención que se ejecuta sobre una traza de 31 kilómetros que atraviesa la Autopista Córdoba – Rosario, Ruta Nacional N°9, Ruta Provincial N°10, Ruta Provincial E87, ferrocarril y diversos caminos rurales.

La cuenca en estudio posee una superficie aproximada de 40 mil hectáreas, con una red de escurrimientos principal que drena hacia el sector oeste de la ciudad de Oliva.

En períodos de excesos hídricos, esta situación afecta a la localidad, tanto a la infraestructura vial como a la producción agrícola.

Recientemente, el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló, visitó la obra y supervisó los avances de los trabajos que permitirán mejorar las condiciones de drenaje, proteger a la ciudad de Oliva y su infraestructura.

“Este canal significa la continuidad de las obras de sistematización y ordenamiento de escurrimientos que se viene realizando en el marco del Plan Hídrico Provincial desde hace varios años, con el objetivo de lograr un manejo controlado de los excedentes pluviales, regulando los caudales que drenan hacia la cuenca baja y de esta forma atenuar el impacto de los excesos hídricos sobre las áreas productivas y la infraestructura del sector”, señaló el funcionario.

Detalle de la Obra

El proyecto contempla la ejecución de un canal de saneamiento con el objetivo de ordenar los escurrimientos superficiales y mitigar los anegamientos.

Asimismo, a lo largo del recorrido se prevén alcantarillas circulares, que garantizan la regulación de caudales hacia aguas abajo y el cruce de caminos.

Con esta obra, se busca garantizar el escurrimiento de los excedentes hídricos de la cuenca alta, a fin de reducir el impacto de estos sobre la localidad de Oliva.

Esto permitirá, un manejo ordenado de los excesos hídricos, reduciendo así los tiempos de anegamiento y mejorando las condiciones de la producción agropecuaria y la infraestructura vial rural.