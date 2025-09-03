Córdoba. El Hospital Tránsito Cáceres de Allende se convirtió en escenario de un hecho histórico para la medicina de Córdoba: por primera vez en un hospital público se realizaron cirugías cerebrales con pacientes despiertos, un procedimiento que marca un antes y un después en el abordaje de tumores que afectan funciones críticas como el habla, las emociones y la cognición.

La técnica consiste en mantener al paciente consciente durante la intervención, lo que permite a los especialistas evaluar y conservar en tiempo real las funciones mentales comprometidas. Para ello, neuropsicólogos y picopedagogas estimulan las áreas del cerebro mientras los neurocirujanos avanzan en la operación, garantizando así una mayor precisión y seguridad.

El director del hospital, Marcelo Barbero, destacó en diálogo con La Voz el trabajo en equipo que hizo posible este avance: “No solo el servicio de neurocirugía, sino un conjunto de profesionales que trabajan para brindarle la mejor atención al paciente”.

En total, participaron más de 20 especialistas en neurocirugía, anestesiología, enfermería, instrumentación quirúrgica, neuropsicología y neurofisiología, quienes lograron extirpar tumores en zonas altamente sensibles. En uno de los casos, el paciente presentaba un tumor que comprometía tanto la movilidad como la regulación emocional.

Este avance sitúa a Córdoba en un lugar de referencia dentro de la salud pública nacional y abre la posibilidad de replicar estas intervenciones en otros hospitales de la provincia y del país, consolidando una práctica que hasta ahora se realizaba casi exclusivamente en instituciones privadas.