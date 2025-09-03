Presentaron un pedido de informe por la crisis institucional en Estancia Vieja

El legislador Walter Gispert (Frente Cívico) presentó un pedido de informe en la Legislatura de Córdoba sobre la crisis institucional en la comuna de Estancia Vieja. Según se expresó, el pedido se enmarca en la creciente preocupación de los vecinos, quienes denuncian presuntas «irregularidades» tras la renuncia del tesorero a la comisión comunal.

Concretamente, Gispert solicita al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, que informen si existe «acefalía» según lo establecido en la Ley 8102 y qué medidas se adoptarán para garantizar la institucionalidad.

Días atrás, vecinos de la localidad presentaron una nota formal al legislador y expresaron preocupación por lo que denominaron como «falta de transparencia, la ausencia de convocatoria a Asamblea Anual y la presunta designación irregular de autoridades, reclamando que se restituya la legitimidad democrática».

«La Legislatura no puede permanecer indiferente. El Estado de Derecho exige que la legalidad se respete y que la voluntad popular expresada en las urnas tenga plena vigencia. Por eso pedimos un informe urgente y exhaustivo al Poder Ejecutivo»; concluyó Gispert.