Santa María de Punilla palpita el gran festejo del Día del Niño

Sierras de Córdoba
Santa María de Punilla palpita el gran festejo del Día del NiñoEl evento contará con la presencia de «Bandín», la primera banda de cuarteto infantil de Córdoba.
Las familias de Santa María de Punilla comenzaron a palpitar lo que será el gran festejo del Día del Niño, que se llevará adelante el próximo domingo 7 de septiembre en la Plaza de la Avicultura desde las 14 hs.
Se anuncian shows en vivo, sorteos de bicicletas, monopatines y juegos para los más chicos.
También habrá chocolate con facturas y se anuncia una jornada cargada de diversión. La entrada es libre y gratuita y el evento es organizado por la Municipalidad y contará con la presencia de «Bandín», la primera banda de cuarteto infantil de Córdoba.