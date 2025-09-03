Santa María de Punilla palpita el gran festejo del Día del Niño

Las familias de Santa María de Punilla comenzaron a palpitar lo que será el gran festejo del Día del Niño, que se llevará adelante el próximo domingo 7 de septiembre en la Plaza de la Avicultura desde las 14 hs.

Se anuncian shows en vivo, sorteos de bicicletas, monopatines y juegos para los más chicos.

También habrá chocolate con facturas y se anuncia una jornada cargada de diversión. La entrada es libre y gratuita y el evento es organizado por la Municipalidad y contará con la presencia de «Bandín», la primera banda de cuarteto infantil de Córdoba.