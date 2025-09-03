Últimos días para inscribirse al plan de radicación de médicos en el interior cordobés

El Ministerio de Salud de Córdoba recordó que este jueves 4 de septiembre vence el plazo de la sexta convocatoria del programa, que busca fortalecer la atención sanitaria en localidades del interior provincial.

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que este jueves 4 de septiembre vence el plazo de inscripción para la sexta convocatoria del Plan cordobés de radicación de médicos en el interior.

En esta edición se otorgarán 30 becas destinadas a residencias en Medicina Familiar y General con título universitario, a desarrollarse en centros de salud municipales y hospitales del interior provincial. La formación tendrá una duración de tres años y contempla un incentivo económico superior al de las residencias habituales.

El programa tiene como objetivo favorecer el arraigo de profesionales médicos en distintas localidades del interior, mejorar la distribución de los recursos humanos y garantizar el acceso a la salud en todo el territorio cordobés.

Según lo establecido, las y los residentes recibirán un incentivo económico del 25% más que las residencias tradicionales durante la etapa formativa, y del 40% más durante la carga pública. Además, contarán con cobertura de ART, obra social Apross y acompañamiento de tutores docentes de municipios, hospitales provinciales y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Los municipios también brindarán apoyo en alojamiento, alimentación y transporte para las rotaciones.

Una vez finalizada la residencia, los médicos deberán cumplir tres años de carga pública en la misma localidad en la que se formaron, con el fin de consolidar su radicación.

Las entrevistas de esta convocatoria se llevarán a cabo de manera virtual entre el 5 y el 11 de septiembre, mientras que el orden de mérito se publicará el lunes 15 de ese mes. El inicio de actividades está previsto para el 1 de octubre, con una carga horaria de lunes a viernes de 8 a 16 horas, además de las guardias correspondientes.

Las inscripciones se realizan en la página http://residencias.cba.gov.ar, y la documentación debe enviarse en formato PDF al correo electrónico [email protected].

Para más información, se puede contactar a la Dirección General de Capacitación y Formación en Salud (Av. Vélez Sarsfield 2311, área Marrón, oficina 8), a los teléfonos (0351) 468-8602, 468-8605 y 468-8692, o por correo electrónico a [email protected].