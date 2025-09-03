Un camión a GNC permitirá clausurar el basural de Toledo

La localidad de Toledo podrá clausurar su basurero a cielo abierto luego de recibir un camión recolector y compactador cero kilómetro por parte del Ente Metropolitano Córdoba.

Con esta incorporación, los residuos dejarán de acumularse en el ejido local y serán trasladados al Complejo Ambiental Piedras Blancas, donde se procesan para su recuperación o disposición final.

El presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández, destacó: “Este camino, que empezó hace tres años, hoy se consolida con veintisiete municipios que trabajan juntos para resolver problemas comunes”. La vicegobernadora Myrian Prunotto acompañó el acto de entrega.

La inversión ascendió a 185 millones de pesos y permitió adquirir una unidad marca IVECO que funciona a gas natural comprimido, lo que reducirá hasta en un 70% los costos operativos y en un 45% las emisiones de dióxido de carbono.

El intendente de Toledo, Sergio Marín, agradeció el apoyo y aseguró que el nuevo vehículo “mejorará el servicio de recolección y disminuirá la contaminación ambiental”. También resaltó el aporte del Ente Bio Córdoba en las capacitaciones para fomentar el reciclado y la separación domiciliaria.

El Ente Metropolitano prevé entregar cinco camiones recolectores durante este año. El próximo será destinado a la ciudad de Saldán.