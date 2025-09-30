Bialet Massé: continúa el plan de sistematización y mejora vial

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé a través de su Secretaría de Obras y Servicios Públicos continúa llevando adelante el plan de sistematización vial en diversas arterias de la ciudad.

"Avanzamos en los trabajos preliminares en calle Santa Flavia para la construcción del cordón cuneta y obras complementarias. La misma tendrá 579mt² de extensión y abarca desde la intersección de la calle San Mauro hasta San José en B° Balcón del Lago. Un paso más hacia una mejor infraestructura y mayor calidad de vida para los vecinos", dijeron desde el municipio.

