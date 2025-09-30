Córdoba armó una mesa para mejorar la producción de carne

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba constituyó la Mesa de Carne Bovina y Bubalina, un espacio de trabajo conjunto entre el sector público y privado que buscará promover el desarrollo sostenible de la ganadería provincial.

La iniciativa fue presentada en el Centro de Convenciones durante la Expo Ganadera del Centro, con la participación de funcionarios, legisladores, entidades productivas y universidades. El ministro Sergio Busso destacó que el objetivo será actualizar normativas y definir una agenda de acción que aborde desafíos de corto, mediano y largo plazo.

El nuevo órgano funcionará de manera consultiva, elaborando recomendaciones no vinculantes, y estará integrado por representantes del Ministerio de Bioagroindustria, INTA, Senasa, IPCVA, AFIC, CARTEZ, Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural, asociaciones de razas bovinas y bubalinas, cámaras del sector, y colegios profesionales, entre otros actores.

Los ejes de trabajo incluirán la sanidad y bienestar animal, la eficiencia productiva, la capacitación y el acceso a mercados. También se impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado a la cadena cárnica.

Con esta iniciativa, la Provincia busca consolidar un espacio de consenso y articulación permanente, que permita enfrentar los desafíos de la producción bovina y bubalina, clave para la economía y la seguridad alimentaria.