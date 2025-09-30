Córdoba presentó su modelo ambiental en la Semana del Clima

La ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores, participó de la Semana del Clima celebrada en la ciudad de Nueva York, donde se desarrollaron más de 900 actividades centradas en la lucha contra el cambio climático.

En la XVII edición de este encuentro global, bajo el lema Power On, Flores presentó el modelo de gobernanza ambiental de Córdoba y remarcó la importancia de generar oportunidades de financiamiento para los gobiernos subnacionales. Su agenda incluyó mesas redondas, paneles ministeriales y reuniones con organismos internacionales como ONU Hábitat, PNUD y PNUMA.

La presencia de la funcionaria se dio por invitación de Coalition Under2, una red internacional que reúne a 183 estados y regiones comprometidas con la acción climática. En ese marco, participó de debates sobre financiamiento climático, aceleración de medidas ambientales y acceso de los gobiernos subnacionales a espacios de decisión global.

Flores también estuvo presente en la Tercera Conferencia Anual sobre Gobernanza para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el PNUD. Allí se abordaron propuestas concretas para una gestión responsable y transparente de los recursos naturales críticos para el desarrollo sostenible.

El evento se realizó en paralelo a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas y reunió a líderes de gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales, que coincidieron en la necesidad de transformar la riqueza natural de la región en desarrollo inclusivo y sostenible.