Córdoba protege 27 árboles notables y suma ejemplares históricos al catálogo

Córdoba suma cada vez más ejemplares a su Catálogo de Árboles Notables, un registro municipal que reconoce y protege especies con valor histórico, paisajístico y ambiental. Actualmente, la lista cuenta con 27 árboles y tres grupos de ejemplares distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

El trabajo se realiza en conjunto entre la Municipalidad de Córdoba y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, mediante ensayos e inspecciones técnicas evaluadas por la Comisión Asesora del Arbolado Público.

Entre los árboles destacados figuran las tipas de la Cañada, plantadas en 1948 y declaradas Patrimonio Natural Urbano en 2020; los plátanos del Paseo Sobremonte; y las higueras del Pasaje Santa Catalina, ubicadas en el patio de la Catedral. También se incluyen especies nativas de gran longevidad, como el chañar de la Reserva San Martín, datado en el siglo XVIII.

El catálogo se inauguró con la incorporación de un algarrobo de 278 años en barrio San Vicente, a orillas del río Suquía, convertido en un verdadero ícono del paisaje local. Desde entonces, vecinos y organizaciones acompañan el cuidado y la preservación de estos ejemplares, que además de su valor ornamental cumplen un rol fundamental para el ambiente y la biodiversidad urbana.