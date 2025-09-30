Huerta Grande: invitan a vecinas a sumarse a un control ginecológico sin costo
Huerta Grande. La municipalidad de Huerta Grande se suma a "Octubre Rosa" con controles vitales para la salud femenina.
Durante todos los miércoles de octubre, las mujeres con domicilio en Huerta Grande podrán acceder a un control ginecológico sin costo, a cargo del Dr. Laperie.
Los controles se llevarán a cabo todos los miércoles entre las 08 a 12 hs. Habrá 10 turnos por orden de llegada.
Para mayor información, se deberá contactar al 421450.