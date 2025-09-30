La Falda vivió una exitosa cuarta edición de la Feria del Libro

Córdoba
martes, 30 de septiembre de 2025 · 04:23

La Falda. El pasado sábado 27 de septiembre se realizó la 4ta edición de la Feria del Libro, en la ciudad de La Falda. 
La actividad comenzó en Frida&Marley con la presentación de cuatro libros de autores locales, luego, en Lupe Café, se realizó un  Encuentro lector a cargo de la Prof. Magister Graciela Balegno.
A partir de las 17 h, en la plaza Raúl Alfonsín, autores locales, Talleres Municipales de escritura, librerías, editoriales, bibliotecas y representantes de municipios vecinos brindaron al público en general la posibilidad de encontrarse con sus propuestas y creaciones.
El micrófono abierto habilitó la palabra leída, y el recuerdo a dos personas muy importantes para la ciudad: Prof. Lic. Alberto Moro y Francisco "Pancho" Mondino, dos referentes valiosos de la comunidad, presentes a través de su obra y trabajo constante en la Cultura faldense.

