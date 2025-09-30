La Falda vivió una exitosa cuarta edición de la Feria del Libro
La Falda. El pasado sábado 27 de septiembre se realizó la 4ta edición de la Feria del Libro, en la ciudad de La Falda.
La actividad comenzó en Frida&Marley con la presentación de cuatro libros de autores locales, luego, en Lupe Café, se realizó un Encuentro lector a cargo de la Prof. Magister Graciela Balegno.
A partir de las 17 h, en la plaza Raúl Alfonsín, autores locales, Talleres Municipales de escritura, librerías, editoriales, bibliotecas y representantes de municipios vecinos brindaron al público en general la posibilidad de encontrarse con sus propuestas y creaciones.
El micrófono abierto habilitó la palabra leída, y el recuerdo a dos personas muy importantes para la ciudad: Prof. Lic. Alberto Moro y Francisco "Pancho" Mondino, dos referentes valiosos de la comunidad, presentes a través de su obra y trabajo constante en la Cultura faldense.