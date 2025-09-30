Más de 390 familias recibieron sus títulos de propiedad en la Capital

En la ciudad de Córdoba, 392 vecinos de barrios como Jorge Newbery, Poeta Lugones y Marqués de Sobremonte recibieron sus escrituras y pudieron concluir los trámites que los convierten en propietarios legítimos de sus hogares.

La entrega se realizó en el marco del programa Tu Casa Tu Escritura, que acompaña a las familias en cada etapa del proceso: desde la mensura y aprobación de planos hasta la escrituración final. Con estas nuevas incorporaciones, ya son más de 24.200 los títulos otorgados de manera gratuita en toda la provincia.

También se entregaron escrituras correspondientes a viviendas construidas por la Dirección de Vivienda (ex IPV) en Alta Córdoba, Las Rosas, Lomas San Martín, San Martín, Mariano Fragueiro y Panamericano.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó la importancia del paso que dieron los beneficiarios: “Nunca se van a olvidar del momento cuando les entregaron la llave, ni tampoco de este, cuando recibieron la escritura. Ya son más de 24.200 las familias que cerraron el ciclo de la casa propia”.

Cada título otorga plena seguridad jurídica, protege a la familia frente a cualquier eventualidad y habilita la posibilidad de heredar, vender o acceder a créditos. Además, todos los documentos se entregan bajo el régimen de vivienda –bien de familia–, lo que garantiza la protección legal de las propiedades.