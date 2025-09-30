“Tunga Tunga Visible en el Mundo”: alumnos pusieron al cuarteto en escena

En la Ciudad del Conocimiento, estudiantes de la escuela municipal Gobernador Santiago del Castillo presentaron el proyecto “Tunga Tunga Visible en el Mundo” en el marco del Primer Intercolegial de Cuarteto de la Provincia de Córdoba.

Bajo el lema “El cuarteto como un abordaje interdisciplinario para el aula”, cincuenta alumnos dieron inicio a la jornada con una línea de tiempo que recorrió las ocho décadas del género, a través de baile, canto y narración.

El encuentro contó con la participación especial de Lorena Jiménez, directora del Museo del Cuarteto, cuya locución acompañó la puesta en escena y generó un momento cargado de emoción.

En la ocasión, la secretaria de Educación, Alicia La Terza, anunció la actualización del Documento 20, que regula la enseñanza del cuarteto en las escuelas municipales, incorporándolo como un folklore propio y patrimonio cultural. Según indicó, se trata de un paso clave para la innovación pedagógica y la revalorización del cuarteto en el ámbito educativo, no solo como género musical sino como símbolo identitario de Córdoba.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de consolidar la enseñanza del cuarteto en la formación escolar y de reconocerlo como patrimonio vivo de la ciudad y la provincia.

El evento fue organizado por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior junto al Museo del Cuarteto de la Agencia Córdoba Cultura, con el objetivo de propiciar el intercambio entre instituciones y fortalecer el valor cultural de este género.