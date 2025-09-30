Villa María ya cuenta con una sede del SEOM para reforzar patrullajes

El Departamento de Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas (SEOM) inauguró una nueva base operativa en la ciudad de Villa María, con el objetivo de fortalecer la prevención y el patrullaje en la región.

La sede funcionará de manera articulada con la División Río Cuarto y dispondrá de personal especialmente capacitado. Entre sus recursos se incorporaron motocicletas Kawasaki KLR 650 cc 0 km, equipadas con tecnología de control y dispositivos de uso menos letal, lo que permitirá mejorar la respuesta en distintos contextos operativos.

El acto oficial contó con la presencia del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe Antonio Urquiza; y el director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez, junto a autoridades locales y provinciales.

Con esta nueva dependencia, se amplía la capacidad operativa y la presencia policial en el sur provincial, reforzando las estrategias de seguridad en el interior de Córdoba.