Bialet Massé: continúan las inscripciones abiertas al Taller Municipal de Ritmos

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé anunció que continúan abiertas las inscripciones para sumarse a los cursos de movimiento y expresión corporal.

Clases para todas las edades:

Grupo Semilla (4 a 9 años): Iniciación al movimiento desde el juego.

Grupo Pulso (10 a 15 años): Desarrollo técnico y musicalidad.

Grupo Raíz (16 años en adelante): Profundización técnica y creación coreográfica.

Los mismos se dictan los miércoles y viernes entre las 18 y 21 hs (según grupo)

Inscripciones: Oficina de Turismo o con Naty Ragonesi al 3541 60-8542.

