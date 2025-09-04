Bialet Massé: continúan las inscripciones abiertas al Taller Municipal de Ritmos
Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé anunció que continúan abiertas las inscripciones para sumarse a los cursos de movimiento y expresión corporal.
Clases para todas las edades:
Grupo Semilla (4 a 9 años): Iniciación al movimiento desde el juego.
Grupo Pulso (10 a 15 años): Desarrollo técnico y musicalidad.
Grupo Raíz (16 años en adelante): Profundización técnica y creación coreográfica.
Los mismos se dictan los miércoles y viernes entre las 18 y 21 hs (según grupo)
Inscripciones: Oficina de Turismo o con Naty Ragonesi al 3541 60-8542.