Capilla del Monte: intendentes coordinarán acciones para combatir incendios

Capilla del Monte. Con la participación de intendentes y jefes comunales de todo el departamento Punilla, se llevó a cabo en Capilla del Monte un encuentro sobre Gestión de Riesgos Orientado a Incendios Forestales, organizado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

El evento estuvo encabezado por los secretarios provinciales José Gualdoni (Seguridad) y Marcelo Zornada (Gestión de Riesgo), junto al intendente local, Fabricio Díaz.

Durante su intervención, Díaz destacó la importancia de la cooperación intermunicipal y el apoyo provincial en situaciones críticas. “Estos espacios de diálogo y planificación conjunta son fundamentales. La problemática de los incendios no conoce de límites geográficos o políticos, por lo que nuestra respuesta debe ser coordinada y colaborativa entre los municipios”, señaló. Además, agradeció al gobernador Martín Llaryora por el acompañamiento durante los incendios que afectaron recientemente a la región y por las acciones de remediación posteriores.

Por su parte, el secretario Gualdoni expuso sobre las estrategias de prevención y coordinación institucional que impulsa el Ministerio de Seguridad, conducido por Juan Pablo Quinteros. En su presentación, remarcó la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y los protocolos de comunicación entre comunas y provincia. También destacó el rol de las Guardias Locales y mencionó a Capilla del Monte como ejemplo en el desarrollo de este programa.

A su turno, Zornada ofreció un análisis técnico sobre los cambios en el comportamiento del fuego y recalcó que la gestión del riesgo es una política de Estado prioritaria. “Nuestro objetivo es pasar de una cultura de la emergencia a una cultura de la prevención. La inversión en equipamiento y capacitación que nos provee el Gobierno Provincial es indispensable”, afirmó.

El encuentro finalizó con un espacio de intercambio, donde los jefes comunales compartieron realidades locales, plantearon inquietudes y se comprometieron a acciones conjuntas para enfrentar los incendios forestales. Todos coincidieron en la necesidad de dar continuidad a este tipo de propuestas, ratificando el compromiso de la provincia y los municipios de Punilla para proteger tanto a la ciudadanía como a los ecosistemas de la región.