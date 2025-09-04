Córdoba invierte más de $55 millones en Villa Ciudad Parque para un nuevo Centro Verde

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, entregó un aporte de $55.979.700 a Villa Ciudad Parque para la construcción del Centro Verde Yolanda Ortiz, un espacio que buscará fortalecer la gestión de residuos y avanzar en el saneamiento ambiental del Valle de Calamuchita.

La obra se enmarca en el Plan de Fortalecimiento de Buenas Prácticas de Economía Circular, impulsado por la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde, y financiado mediante el Fondo Ambiental Provincial en conjunto con el Ministerio de Gobierno.

El Centro Verde funcionará como punto estratégico para el tratamiento y recuperación de materiales reciclables, además de promover la creación de empleo verde y la inclusión de recuperadores urbanos.

“Desde el Gobierno de la Provincia asumimos el compromiso de acompañar a los gobiernos locales en el desafío de gestionar de manera eficiente sus residuos, porque sabemos que es un tema central para el cuidado de nuestros ecosistemas, y porque estamos convencidos de que la economía circular es un modelo que va de la mano con el desarrollo sostenible y con el crecimiento económico de las comunidades”, expresó la ministra de Ambiente, Victoria Flores.

En su visita a Villa Ciudad Parque, Flores fue recibida por el intendente Diego Ruiz, con quien recorrió la Feria de Ciencias en el IPEM 438 Jeanette Campbell y mantuvo un encuentro con productores locales en el Mercado de la Tierra. La jornada contó también con la participación del secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero; el secretario de Ambiente, Miguel Magnasco; el director general de Ordenamiento Territorial, Pablo Riveros; el subsecretario de Gestión de Residuos, Germán Juri; autoridades locales, equipos técnicos, representantes del sector productivo y vecinos.

Durante la actividad, también se entregaron herramientas y maquinaria al Polo Productivo Agroecológico de la localidad, con el objetivo de potenciar la producción de flora autóctona y fomentar la restauración de ecosistemas. Posteriormente, la delegación visitó el vivero Optimizar, en Villa Yacanto, donde recorrió las instalaciones y conoció los avances alcanzados con los aportes provinciales destinados a las acciones posfuego.

Ese mismo día, el Ministerio de Ambiente concretó otra inversión en Santa Rosa de Calamuchita, donde otorgó $48.860.000 para la adquisición de una máquina chipeadora, destinada a mejorar el tratamiento de restos verdes y reforzar la economía circular local.