Córdoba lanza Génesis Lab para transformar ciencia en innovación con impacto real

El Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, junto a Ennoia.lat, lanzó Génesis Lab, un programa de formación intensiva destinado a equipos científicos y tecnológicos de la provincia que busquen transformar sus investigaciones en tecnologías aplicables, financiables y con potencial de impacto real. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre de 2025.

La iniciativa apunta a resolver un desafío recurrente en el país: cómo lograr que el conocimiento científico se convierta en desarrollos concretos que aporten soluciones a la sociedad. Para ello, Génesis Lab propone un proceso de ocho semanas con entrenamientos estratégicos, mentorías personalizadas, validaciones metodológicas y conexiones con actores clave del ecosistema de innovación.

Durante la presentación, el director ejecutivo de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Gonzalo Valenci, señaló: “Con este programa buscamos detectar tecnologías que surgen en la academia y ayudarlas a dar el salto hacia la economía real. La meta es que se conviertan en soluciones que impacten en la calidad de vida de las personas y en la competitividad de Córdoba y de todo el país”.

Por su parte, la cofundadora de Ennoia, Marina Baima, remarcó: “Con este programa buscamos dar un paso único en Argentina: acompañar a los grupos de investigación para que transformen su ciencia en tecnologías y fortalezcan equipos capaces de liderar cambios dentro de sus instituciones. Queremos que Córdoba se convierta en un laboratorio vivo de innovación, y por eso sumamos speakers y mentores internacionales: porque la ciencia es, y siempre será, un esfuerzo global”.

Destinatarios y dinámica

La convocatoria está dirigida a equipos científicos y tecnológicos de la provincia —investigadores, becarios, técnicos y emprendedores vinculados a proyectos de base científica o universitaria— que deseen transformar sus líneas de investigación en tecnologías con impacto real.

Los seleccionados participarán de un entrenamiento dividido en dos fases: una primera instancia de cinco semanas para el cambio de mindset, y una segunda, “Acelerar Tecnología”, en la que los proyectos avanzados participarán de un Demo Day frente a inversores, representantes del sector productivo y referentes del sistema científico-tecnológico.

El objetivo es que los equipos logren construir una hoja de ruta clara, consolidar propuestas de valor y adquirir nuevas capacidades para liderar proyectos de innovación con impacto social y económico.

Superar el “valle de la muerte”

Según la experiencia internacional, gran parte de las investigaciones se detienen en el llamado “valle de la muerte”, momento crítico en que no logran convertirse en innovación real por falta de validación, financiamiento o conexiones. Génesis Lab busca actuar como puente entre ciencia e industria, ofreciendo acompañamiento y vinculación para evitar que los proyectos queden truncos.

De esta manera, Córdoba suma una herramienta estratégica para potenciar la ciencia local con impacto global, promoviendo la articulación entre el conocimiento académico y las demandas del sector productivo.

Los interesados pueden postularse hasta el 21 de septiembre en la web oficial: https://innovaryemprendercba.com.ar/programa-genesis-lab/